"Манчестер Сіті" з історичним рекордом Голанда не зумів обіграти "Брайтон" в АПЛ (відео)

Команда Хосепа Гвардіоли втратила очки у гольовій перестрілці з "чайками".

"Манчестер Сіті" зіграв унічию проти "Брайтона" в домашньому матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 2:2 .

На 11-й хвилині зустрічі рахунок відкрив нападник "городян" Ерлінг Голанд, реалізувавши пенальті. Для 24-річного норвезького бомбардира це 100-та результативна дія за час його виступів в АПЛ (84 голи і 16 асистів).

Для встановлення рекорду Голанду знадобилося лише 94 матчі в елітному дивізіоні чемпіонату Англії. Він став першим гравцем в історії АПЛ, кому вистачило менше сотні поєдинків, аби досягнути такого показника.

100 - With 84 goals and 16 assists in 94 games, Erling Haaland has reached 100 goal involvements in fewer appearances than any player in Premier League history. Machine. pic.twitter.com/FrEmM67wbg — OptaJoe (@OptaJoe) March 15, 2025

На 21-й хвилині гості відігралися зусиллями Первіса Еступіньяна. Але перед перервою команда Хосепа Гвардіоли знову вийшла вперед – на 39-й хвилині гол забив Омар Мармуш.

Проте довести справу до перемоги чинний чемпіон АПЛ не зумів. На старті другого тайму автоголом відзначився узбецький захисник "небесно-блакитних" Абдукадір Хусанов. У підсумку команди розійшлися результативною нічиєю.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Брайтон"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Манчестер Сіті" (48 очок) залишився на п'ятому місці в АПЛ. "Брайтон" (47 балів) перебуває на сьомій позиції.

У наступному турі АПЛ "городяни" приймуть "Лестер", а "чайки" вдома позмагаються з "Астон Віллою". Обидва матчі відбудуться вже після міжнародної паузи, 2 квітня.

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