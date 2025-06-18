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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
119
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1 хв

"Манчестер Сіті" з перемоги стартував на Клубному чемпіонаті світу-2025 (відео)

Команда Хосепа Гвардіоли обіграла суперника з Марокко.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Манчестер Сіті" – "Відад"

"Манчестер Сіті" – "Відад" / © Associated Press

Англійський "Манчестер Сіті" переміг марокканський "Відад" у матчі першого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Лінкольн Файненшел Філд" у Філадельфії завершився з рахунком 2:0.

Обидва голи команда Хосепа Гвардіоли забила в першому таймі. Вже на 2-й хвилині зустрічі "городян" вивів уперед Філ Фоден.

На 42-й хвилині "небесно-блакитні" зміцнили свою перевагу – Жеремі Доку відзначився з передачі Фодена.

Догравали матч підопічні Гвардіоли вдесятьох. На 88-й хвилині Ріко Льюїс отримав пряму червону картку за те, що влучив шипами бутс супернику в обличчя.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Відад"

В іншому матчі стартового туру групи G зустрінуться "Аль-Айн" з ОАЕ та італійський "Ювентус". Цей поєдинок відбудеться 19 червня, початок – о 04:00 за київським часом.

У другому турі цього квартету "Манчестер Сіті" 23 червня позмагається з "Аль-Айном", а "Відад" 22 червня протистоятиме "Ювентусу".

На нашому сайті доступний повний розклад і результати всіх матчі Клубного чемпіонату світу-2025.

Також ви можете переглянути всі групи та турнірні таблиці Клубного чемпіонату світу-2025, що оновлюватимуться після зіграних поєдинків.

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