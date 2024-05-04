"Манчестер Сіті" з покером Голанда знищив "Вулвергемптон" та наблизився до "Арсенала" в АПЛ (відео)

Команда Хосепа Гвардіоли здобула чергову важливу перемогу в боротьбі за чемпіонський титул.

"Манчестер Сіті" на своєму полі розгромив "Вулвергемптон" у матчі 36-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 5:1 .

Героєм зустрічі став зірковий форвард "городян" Ерлінг Голанд, який оформив покер, забивши чотири голи у ворота "вовків".

Двічі норвежець відзначався з пенальті – на 12-й і 45+3-й хвилинах. На 35-й хвилині йому асистував Родрі, а на 54-й хвилині Голанд забив після передачі Філа Фодена.

Таким чином, Ерлінг зміцнив своє лідерство у бомбардирських перегонах АПЛ. Тепер у його активі 25 голів, що на п'ять більше, ніж у його найближчих переслідувачів – півзахисника "Челсі" Коула Палмера та нападника "Ньюкасла" Александера Ісака.

Єдиний гол гостей у цьому поєдинку на 53-й хвилині забив Хван Хі Чхан. А остаточний рахунок матчу на 85-й хвилині встановив Хуліан Альварес, скориставшись пасом Родрі.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Вулвергемптон"

"Манчестер Сіті" (82 очки) посідає друге місце в АПЛ. Команда Хосепа Гвардіоли відстає від лідера "Арсенала" на один бал, але має матч у запасі. "Вулвергемптон" (46 пунктів) перебуває на 11-й позиції.

У наступному турі англійського чемпіонату "Манчестер Сіті" 11 травня на виїзді зіграє проти "Фулгема". Того ж дня "Вулвергемптон" прийме "Крістал Пелас".

Читайте також:

"Арсенал" без Зінченка розбив "Борнмут" із Забарним та відірвався від "Манчестер Сіті" в АПЛ (відео)

Гол плюс асист Довбика: "Жирона" ефектно перемогла "Барселону" та вручила титул "Реалу" (відео)

УПЛ: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця