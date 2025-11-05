"Манчестер Сіті" з рекордом Голанда розбив дортмундську "Боруссію" в Лізі чемпіонів

"Манчестер Сіті" / © Associated Press

"Манчестер Сіті" на своєму полі розгромив дортмундську "Боруссію" в матчі четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 4:1 .

Господарі відкрили рахунок на 22-й хвилині завдяки влучному удару Філа Фодена.

Уже за сім хвилин Ерлінг Голанд подвоїв перевагу "городян" і таким чином установив рекорд – норвежець став першим гравцем в історії, якому вдалося забити в п'яти поспіль матчах Ліги чемпіонів, виступаючи за три різні клуби. До гри за "Манчестер Сіті" він робив це у складі дортмундської "Боруссії" та австрійського "Зальцбурга".

На старті другого тайму команда Хосепа Гвардіоли зробила рахунок розгромним – Фоден оформив дубль на 57-й хвилині.

На 72-й хвилині Вальдемар Антон дещо скоротив відставання німецького клубу, але гол Раяна Шеркі в компенсований час завадив підопічним Ніко Ковача уникнути розгрому.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Боруссія" Дортмунд

Після цієї перемоги "Манчестер Сіті" (10 очок) піднявся на четверте місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. "Боруссія" Дортмунд (7 балів) посідає 13-ту позицію.

У наступному турі Ліги чемпіонів "небесно-блакитні" приймуть "Баєр", а "джмелі" вдома зіграють з "Вільярреалом". Обидва матчі відбудуться 25 листопада.

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного етапу Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.