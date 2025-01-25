"Манчестер Сіті" з яскравим камбеком обіграв "Челсі" та увірвався до топ-4 АПЛ (відео)

Команда Хосепа Гвардіоли здобула три очки, незважаючи на швидкий пропущений м'яч.

"Манчестер Сіті" вдома переміг "Челсі" в центральному матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 3:1 .

Лондонці відкрили рахунок уже на третій хвилині зустрічі. Ноні Мадуеке забив після грубої помилки новачка "городян" – узбецького захисника Абдукодіра Хусанова.

Перед перервою команда Хосепа Гвардіоли відігралася – на 42-й хвилині відзначився Йошко Гвардіол.

У другому таймі "небесно-блакитні" ще двічі вразили ворота суперника та довели справу до перемоги. На 68-й хвилині забив Ерлінг Голанд, а остаточний рахунок гри на 87-й хвилині встановив Філ Фоден.

Зазначимо, що український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик, який здав позитивний тест на допінг, продовжує бути тимчасово відсторонений від футболу.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Челсі"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Манчестер Сіті" (41 бал) піднявся на четверте місце в АПЛ. "Челсі" (40 очок) опустився на шосту позицію.

У наступному турі "городяни" 2 лютого на виїзді зіграють з "Арсеналом" українця Олександра Зінченка. Днем пізніше "сині" приймуть "Вест Гем".

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