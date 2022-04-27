"Манчестер Сіті" з Зінченком у яскравій "перестрілці" переміг "Реал" на шляху до фіналу ЛЧ

"Манчестер Сіті" з Зінченком у яскравій "перестрілці" переміг "Реал" на шляху до фіналу ЛЧ

У вівторок, 26 квітня, "Манчестер Сіті" приймав мадридський "Реал" у першому поєдинку півфінальної стадії Ліги чемпіонів.

Яскравий поєдинок з сімома голами завершився перемогою господарів поля - 4:3 .

Рахунок матчу вже на другій хвилині відкрив Кевін Де Брюйне, якому асистував Ріяд Махрез. За кілька хвилин Де Брюйне знову відзначився результативною дією - з його передачі Габріел Жезус подвоїв перевагу "містян".

"Мадридці" відповіли лише в середині першого тайму - гол на рахунку Каріма Бензема.

На початку другої половини зустрічі Філ Фоден допоміг "Сіті" знову відірватися від суперника, однак вже за дві хвилини Вінісіус Жуніор знову скоротив відставання.

"Перестрілку" продовжив Бернард Сілва на 74-й хвилині, на що відповів Бензема - француз відзначився дублем, реалізувавши пенальті.

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко відіграв повний матч.

Матч у відповідь відбудеться у середу, 4 травня, на "Сантьяго Барнабеу", де визначиться фіналіст Ліги чемпіонів.

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