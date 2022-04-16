"Манчестер Сіті" з Зінченком врятувався від розгрому, але пропустив "Ліверпуль" до фіналу Кубка Англії

"Манчестер Сіті" з Зінченком врятувався від розгрому, але пропустив "Ліверпуль" до фіналу Кубка Англії

Українець відіграв увесь поєдинок.

"Ліверпуль" переміг "Манчестер Сіті" у півфінальному матчі Кубка Англії. Битва на стадіоні "Вемблі" в Лондоні завершилася поразкою підопічних Хосепа Гвардіоли - 2:3 .

Ще в першому таймі "червоні" створили собі комфортний гандикап, тричі вразивши ворота "городян". Голами за команду Юргена Клоппа відзначилися Ібраїма Конате та Садіо Мане - сенегальський нападник оформив дубль.

На початку другого тайму "Манчестер Сіті" відіграв один м'яч зусиллями Джека Гріліша, а а вже в компенсований час Бернарду Сілва скоротив відставання до мінімуму. Проте зрівняти рахунок та уникнути вильоту з турніру "небесно-блакитні" не зуміли.

Варто зазначити, що український захисник "городян" Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі та провів на полі весь поєдинок.

У другому півфіналі Кубка Англії зустрінуться "Челсі" та "Крістал Пелас". Цей матч відбудеться 17 квітня, початок - о 18:30 за київським часом.

Фінал турніру відбудеться 14 травня на "Вемблі".

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