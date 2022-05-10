"Манчестер Сіті" за шалені гроші оформив трансфер одного з найкращих футболістів світу

"Манчестер Сіті" за шалені гроші оформив трансфер одного з найкращих футболістів світу

Англійський "Манчестер Сіті" офіційно підтвердив домовленість із дортмундською Боруссією про трансфер норвезького форварда Ерлінга Голанда.

Зірковий 21-річний нападник приєднається до "городян" у липні цього року. Англійському клубу залишилося лише узгодити деталі особистого контракту з самим гравцем.

Про це повідомляє офіційний сайт "Ман Сіті".

За інформацією британського видання The Telegraph, аби отримати норвезького футболіста, "Манчестер Сіті" сумарно витратив близько 250 мільйонів євро.

Зазначається, що контракт Голанда буде розрахований на п'ять років, за які він зможе заробити 125 мільйонів євро, тобто по 25 мільйонів євро за рік. Водночас ще 75 мільйонів євро за цю угоду отримає "Боруссія", а інші 50 мільйонів євро - агенти та представники норвезького форварда.

Голанд виступає за дортмундців від 2020 року. За три сезони в німецькій Бундеслізі норвежець зіграв 66 матчів і відзначився 61 голом. У нинішньому сезоні на його рахунку 23 поєдинки в національній першості, в яких він забив 21 гол і зробив 8 асистів.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що УЄФА оголосив про новий формат єврокубків, починаючи від сезону-2024/25.

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