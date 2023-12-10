"Манчестер Сіті" за три хвилини оформив камбек і перервав тривалу безвиграшну серію в АПЛ (відео)

"Манчестер Сіті" обіграв "Лутон" у виїзному матчі 16-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Кенілворт Роуд" завершився з рахунком 1:2 .

"Городяни" суттєво переважали свого суперника за усіма ключовими статистичними показниками, але наприкінці першого тайму пропустили першими – відзначився Елайджа Адебайо.

Однак у другому таймі команда Хосепа Гвардіоли змогла оформити камбек, двічі забивши упродовж трьох хвилин. На 62-й хвилині рахунок у матчі зрівняв Бернарду Сілва, а потім Джек Гріліш після передачі Хуліана Альвареса вирвав для чинних чемпіонів Англії перемогу.

Огляд матчу "Лутон" – "Манчестер Сіті"

Завдяки цьому успіху "небесно-блакитні" перервали свою чотириматчеву безвиграшну серію в АПЛ. "Манчестер Сіті" (33 очки) посідає четверте місце в турнірній таблиці, на 4 бали відстаючи від лідера "Ліверпуля".

"Лутон" програв у третьому поєдинку поспіль. Дебютант елітного дивізіону чемпіонату Англії йде в зоні вильоту на 18-й позиції, маючи у своєму активі 9 залікових пунктів.

У наступному турі "Манчестер Сіті" 16 грудня прийме "Крістал Пелас". Цього ж дня "Лутон" на виїзді зіграє з "Борнмутом" українського захисника Іллі Забарного.

Читайте також:

Українське дербі в АПЛ: Миколенко допоміг "Евертону" обіграти "Челсі" з Мудриком (відео)

"Арсенал" із Зінченком програв "Астон Віллі" та не зумів повернути собі лідерство в АПЛ (відео)

АПЛ: Забарний допоміг "Борнмуту" рознести "Манчестер Юнайтед", "Брентфорд" з Ярмолюком програв аутсайдеру (відео)