"Манчестер Сіті" завдяки другому поспіль хет-трику Голанда обіграв "Вест Гем" в АПЛ (відео)

"Манчестер Сіті" в гостях обіграв "Вест Гем" у матчі 3-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок у Лондоні завершився з рахунком 1:3 .

Героєм зустрічі став форвард "городян" Ерлінг Голанд, який оформив хет-трик. Норвежець забивав на 10-й, 30-й і 83-й хвилинах. Асистували йому Бернарду Сілва, Ріко Льюїс і Матеус Нунес.

"Молотобійці" спромоглися відповісти лише одного разу. На 19-й хвилині м'яч у власні ворота зрізав захисник "небесно-блакитних" Рубен Діаш.

Зазначимо, що Голанд відзначився хет-триком у другому матчі поспіль. Минулого туру АПЛ він тричі забив у ворота новачка елітного дивізіону "Іпсвіча".

Огляд матчу "Вест Гем" – "Манчестер Сіті"

Буде додано незабаром.

Здобувши третю поспіль перемогу на старті нового сезону АПЛ, команда Хосепа Гвардіоли з 9 очками очолила турнірну таблицю. "Вест Гем" перебуває на 14-й позиції, маючи у своєму активі три залікові бали.

У наступному турі АПЛ, після міжнародної паузи, "Манчестер Сіті" 14 вересня прийме "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка, а "Вест Гем" того ж дня на виїзді зіграє з "Фулгемом".

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