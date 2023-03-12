"Манчестер Сіті" завдяки Голанду вирвав непросту перемогу та наблизився до "Арсенала" в АПЛ (відео)

Команда Хосепа Гвардіоли скоротила відставання від лідера чемпіонату до двох очок.

"Манчестер Сіті" на виїзді обіграв "Крістал Пелас" у матчі 27-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 0:1 .

Підопічні Пепа Гвардіоли володіли ініціативою упродовж всього поєдинку, але вирвати перемогу зуміли лише в кінцівці. На 78-й хвилині норвезький бомбардир Ерлінг Голанд реалізував пенальті.

Огляд матчу

"Манчестер Сіті" (61 очко) посідає друге місце в АПЛ, відставання від лідера чемпіонату – "Арсенала" українця Олександра Зінченка – зменшилося до двох балів. "Каноніри" 12 березня зіграють із "Фулгемом".

"Крістал Пелас" (27 пунктів) залишився на 12-й позиції.

Наступний матч АПЛ "городяни" проведуть 1 квітня вдома проти "Ліверпуля", а "Крістал Пелас" 15 березня на виїзді зіграє з "Брайтоном" у перенесеному поєдинку 8-го туру чемпіонату Англії.

Нагадаємо, у вівторок, 14 березня, "Манчестер Сіті" прийме "РБ Лейпциг" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перша гра цих команд у Німеччині завершилася внічию 1:1.

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