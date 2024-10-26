"Манчестер Сіті" завдяки Голанду здолав аутсайдера та очолив АПЛ (відео)

"Манчестер Сіті" переміг "Саутгемптон" у домашньому матчі 9-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол "городяни" забили вже на старті зустрічі. На п'ятій хвилині результативним ударом відзначився зірковий норвезький форвард Ерлінг Голанд.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Саутгемптон"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Манчестер Сіті" (23 очки) піднявся на перше місце в АПЛ – команда Хосепа Гвардіоли на 2 бали випереджає "Ліверпуль", який має гру в запасі. У неділю, 27 жовтня, мерсисайдці можуть повернути собі лідерство, якщо в Лондоні обіграють "Арсенал" українця Олександра Зінченка.

"Саутгемптон" замикає турнірну таблицю чемпіонату Англії, маючи у своєму активі лише один заліковий пункт.

У наступному турі АПЛ "небесно-блакитні" 2 листопада на виїзді зіграють проти "Борнмута" українця Іллі Забарного, а "святі" того ж дня приймуть "Евертон" ще одного нашого співвітчизника Віталія Миколенка.

Читайте також:

Арсенал – Ліверпуль: де дивитися і ставки букмекерів на матч АПЛ

Реал Мадрид – Барселона: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ла Ліги

Динамо – Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч УПЛ