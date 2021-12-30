"Манчестер Сіті" завершив 2021 рік перемогою та ще більше відірвався від конкурентів в АПЛ (відео)

"Манчестер Сіті" завершив 2021 рік перемогою та ще більше відірвався від конкурентів в АПЛ (відео)

А ось "Челсі" несподівано свої очки втратив.

"Манчестер Сіті" у рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги мінімально здолав на виїзді "Брентфорд" із рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі було забито 16 хвилині - Філ Фоден ідеально замкнув навіс із правого флангу від Кевіна Де Брейне та приніс, таким чином, своїй команді важливу перемогу.

Зазначимо, поза стартовим складом "городян" опинився українець Олександр Зінченко. 25-річний футболіст перервав серію потраплянь до стартової одинадцятки, яка перед цією грою налічувала п'ять матчів. На заміну Сашко також не вийшов. Цікаво, що головний тренер манчестерського колективу Хосеп Гвардіола взагалі не випустив жодного гравця з лави для запасних.

Щодо інший подій на полі, то територіальна перевага, як й удари по воротах, були повністю на боці "Манчестер Сіті". Утім, як з'ясувалося після фінального свистка, й одного гола вистачило для перемоги.

До вашої уваги відеоогляд цього поєдинку.

Для "Манчестер Сіті" ця перемога стала вже десятою поспіль в рамках АПЛ. Тепер в активі "городян" 50 балів та відрив від другої позиції складає вже вісім очок;

"Брентфорд", своєю чергою, залишився з 20 пунктами на 14 сходинці;

У наступному турі команда Гвардіоли зіграє на виїзді з "Арсеналом", а "Брентфорд" прийме "Астон Віллу".

У іншому поєдинку ігрового дня, а віждповідно й туру, лондонський "Челсі" несподівано втратив очки вдома з середняком чемпіонату - "Брайтоном" - 1:1 .

Для "синіх" усе розпочалося, нібито, непогано - на 28 хвилині вперед їх вивів Ромелу Лукаку. Перевага підопічних Томаса Тухеля тривала до 91 хвилини , поки гості несподівано не відновили паритет - відзначився відомий всім форвард Дені Велбек.

Відеоогляд гри.

Як наслідок, лондонці відпустили від себе "Манчестер Сіті", маючи тепер в своєму активі 42 бали. Єдиною втіхою для "Челсі" нічия стала лише тому що вдалося обігнати "Ліверпуль" і піднятися на другу сходинку. Цікаво, що саме з "мерсисайдцями" зіграє "Челсі" у наступному турі АПЛ. Ця битва відбудеться 2-го січня.

"Брайтон", тим часом, тепер має 24 пункти та йде десятим. У наступному турі вони в гостях зіграють з "Евертоном".