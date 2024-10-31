"Манчестер Сіті" зазнав поразки від "Тоттенгема" і вибув з Кубка англійської ліги (відео)

"Манчестер Сіті" на виїзді поступився "Тоттенгему" в 1/8 фіналу Кубка англійської ліги. Поєдинок у Лондоні завершився з рахунком 2:1 .

Уже на 5-й хвилині зустрічі "шпори" відкрили рахунко у матчі – Тімо Вернер відзначився після передачі Деяна Кулусевскі.

У середині першого тайму швед асистував знову – на 25-й хвилині забив Папе Матар Сарр.

Перед перервою "городяни" скоротили відставання в рахунку – на 45+4-й хвилині точного удару завдав Матеуш Нуньєш.

У другому таймі підопічні Хосепа Гвардіоли намагалися відігратися, але не зуміли цього зробити.

Огляд матчу "Тоттенгем" – "Манчестер Сіті"

Крім "Тоттенгема", до чвертьфіналу Кубка англійської ліги також пробилися "Саутгемптон", "Брентфорд", "Крістал Пелас", "Арсенал", "Ліверпуль", "Манчестер Юнайтед" та "Ньюкасл".

Пари 1/4 фіналу Кубка англійської ліги

"Тоттенгем" – "Манчестер Юнайтед"

"Арсенал" – "Крістал Пелес"

"Ньюкасл" – "Брентфорд"

"Ліверпуль" – "Саутгемптон"

Свій наступний поєдинок "Манчестер Сіті" проведе 2 листопада в АПЛ на виїзді проти "Борнмута" українського захисника Іллі Забарного, а "Тоттенгем" днем пізніше прийме "Астон Віллу".

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