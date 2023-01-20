"Манчестер Сіті" здійснив божевільний камбек і вирвав перемогу над "Тоттенгемом" в АПЛ (відео)

"Манчестер Сіті" обіграв "Тоттенгем" у перенесеному матчі 7-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 4:2 .

Перший тайм зустрічі завершився неочікувано – "шпори" вели з різницею у два м'ячі завдяки голам Деяна Кулусевскі та Емерсона Рояла.

Але після перерви "городяни" змогли оформити фантастичний камбек, чотири рази вразивши ворота лондонського клубу. На 51-й хвилині відставання скоротив Хуліан Альварес, а вже за дві хвилини рахунок зрівняв Ерлінг Голанд.

На 63-й хвилині підопічні Хосепа Гвардіоли вже були попереду зусиллями Ріяда Мареза. Крапку в матчі на останній хвилині основного часу поставив все той же Марез – алжирський вінгер оформив дубль.

Огляд матчу

"Манчестер Сіті" набрав 42 очки та йде на другому місці в АПЛ. Відставання "городян" від лідера чемпіонату – "Арсенала" – скоротилося до 5 балів. "Тоттенгем" посідає п'яту сходинку, маючи 33 пункти у своєму активі.

У наступному турі "небесно-блакитні" 22 січня приймуть "Вулвергемптон". Наступного дня підопічні Антоніо Конте на виїзді зіграють із "Фулгемом".

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