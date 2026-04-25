"Манчестер Сіті" здійснив камбек і вийшов до фіналу Кубка Англії
Команда Хосепа Гвардіоли здобула вольову перемогу над представником Чемпіоншипу.
"Манчестер Сіті" став першим фіналістом Кубка Англії сезону-2025/26.
У півфіналі "городяни" здобули вольову перемогу над представником Чемпіоншипу — "Саутгемптоном". Матч на стадіоні "Вемблі" завершився з рахунком 2:1.
Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. У другому таймі "святі" сенсаційно відкрили рахунок — на 79-й хвилині відзначився Фінн Азаз.
Однак команда Хосепа Гвардіоли зуміла переламати перебіг протистояння. Спочатку на 82-й хвилині рахунок зрівняв Жеремі Доку, а ще за п'ять хвилин Ніко Гонсалес забив гол, який приніс "небесно-блакитним" путівку до фіналу.
Огляд матчу "Манчестер Сіті" — "Саутгемптон"
У фіналі Кубка Англії суперником "Манчестер Сіті" стане переможець другого півфіналу, в якому 26 квітня зійдуться "Челсі" та "Лідс".
Фінальний матч Кубка Англії відбудеться 16 травня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.
Нагадаємо, 22 березня "Манчестер Сіті" обіграв "Арсенал" і здобув Кубок англійської ліги.