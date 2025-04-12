"Манчестер Сіті" здійснив суперкамбек і застрибнув до зони Ліги чемпіонів (відео)

"Манчестер Сіті" / © Associated Press

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"Манчестер Сіті" вдома розбив "Крістал Пелас" у стартовому поєдинку 32-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершилася з рахунком 5:2 .

Гості шокували "городян" двома швидкими голами – на 8-й хвилині рахунок відкрив Еберечі Езе, а на 21-й хвилині Кріс Річардс подвоїв перевагу "орлів".

Однак ще до перерви чинний чемпіон АПЛ відігрався – на 33-й хвилині забив Кевін Де Брейне, а ще через три хвилини відзначився Омар Мармуш.

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У другому таймі команда Хосепа Гвардіоли довела свою перевагу в класі, забивши три м'ячі без відповіді. Влучних ударів завдавали Матео Ковачич, Джеймс Макеті та Ніко O'Райллі.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Крістал Пелас"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Манчестер Сіті" (55 очок) піднявся з шостого на четверте місце в АПЛ, повернувшись до зони Ліги чемпіонів.

"Крістал Пелас" (43 бали) залишився на 11-й позиції елітного дивізіону чемпіонату Англії.

У наступному турі АПЛ підопічні Гвардіоли 19 квітня на виїзді позмагаються з "Евертоном" українського захисника Віталія Миколенка, а "орли" 16 квітня гостюватимуть у "Ньюкасла".