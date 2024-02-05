"Манчестер Сіті" здобув вольову перемогу над командою Ярмолюка та повернувся на друге місце в АПЛ

Хет-трик Філа Фодена приніс "городянам" успіх у поєдинку проти "Брентфорда".

"Манчестер Сіті" обіграв "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка у виїзному матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок у Лондоні завершився з рахунком 1:3 .

Першими в цій зустрічі забили господарі – на 21-й хвилині Ніл Мопе вразив ворота Едерсона після довгої передачі голкіпера "Брентфорда" Марка Флеккена.

Підопічні Хосепа Гвардіоли відігралися перед самісіньким свистком на перерву – на 45+3-й хвилині точного удару з меж штрафного завдав Філ Фоден.

У другому таймі "городяни" зуміли схилити шальки терезів на свій бік. Героєм поєдинку став Фоден – 23-річний англієць забив ще двічі й таким чином оформив хет-трик.

На 53-й хвилині Фоден ударом головою замкнув подачу Кевіна Де Брейне, а на 70-й хвилині Філ реалізував вихід один на один з воротарем суперника після пасу Ерлінга Голанда.

Зазначимо, що Ярмолюк розпочав матч на лавці для запасних і з'явився на полі на заміну на 76-й хвилині.

Перемога дозволила "Манчестер Сіті" (49 очок) повернутися на друге місце в АПЛ, обійшовши за додатковими показниками "Арсенал" українця Олександра Зінченка. Команда Гвардіоли відстає від лідера чемпіонату "Ліверпуля" на два бали, але має матч у запасі.

У наступному турі "небесно-блакитні" 10 лютого приймуть "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка, а "бджоли" того ж дня на виїзді зіграють проти "Вулвергемптона".

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