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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Манчестер Сіті" здобув вольову перемогу над "Борнмутом" із Забарним і вийшов до півфіналу Кубка Англії (відео)

На початку матчу Ерлінг Голанд не реалізував пенальті, але це не завадило команді Хосепа Гвардіоли здолати "вишень", які вели в рахунку.

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
Ілля Забарний, "Борнмут" – "Манчестер Сіті"

Ілля Забарний, "Борнмут" – "Манчестер Сіті" / © Associated Press

"Манчестер Сіті" на виїзді обіграв "Борнмут" у матчі 1/4 фіналу Кубка Англії сезону-2024/25. Поєдинок завершився з рахунком 1:2.

"Городяни" могли відкривати рахунок на 14-й хвилині зустрічі, але Ерлінг Голанд не реалізував пенальті – після удару норвежця м'яч намертво забрав воротар "вишень" Кепа Аррісабалага.

На 21-й хвилині господарі поля вийшли вперед – відзначився Еванілсон.

Однак у другому таймі підопічні Хосепа Гвардіоли оформили камбек. На 49-й хвилині рахунок зрівняв Голанд, який потім травмувався та був замінений.

Перемогу та путівку до півфіналу турніру "небесно-блакитним" приніс точний удар Омара Мармуша на 63-й хвилині.

Український захисник "Борнмута" Ілля Забарний вийшов у стартовому складі та провів на полі весь матч.

Огляд матчу "Борнмут" – "Манчестер Сіті"

В інших чвертьфіналах Кубка Англії "Крістал Пелас" розбив "Фулгем" (3:0), "Ноттінгем" у серії пенальті здолав "Брайтон" (0:0, пен. 4:3), а "Астон Вілла" розгромила "Престон" (3:0).

У півфіналі "Манчестер Сіті" позмагається з "Ноттінгемом", а "Крістал Пелас" зустрінеться з "Астон Віллою". Матчі відбудуться 26 і 27 квітня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

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