"Манчестер Сіті" здобув вольову перемогу над "Реалом" у Лізі чемпіонів

"Манчестер Сіті" / © Associated Press

Реклама

"Манчестер Сіті" на виїзді обіграв мадридський "Реал" у матчі шостого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 1:2 .

"Вершкові" відкрили рахунок на 28-й хвилині зустрічі – Родріго забив після передачі Джуда Беллінгема.

Однак ще до перерви підопічні Хосепа Гвардіоли переламали перебіг протистояння. На 35-й хвилині рахунок зрівняв Ніко О'Райлі, а на 43-й хвилині Ерлінг Голанд вивів "городян" уперед, реалізувавши пенальті.

Реклама

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів матч на лавці для запасних. Ворота мадридського клубу захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Зазначимо, що Лунін цього сезону зіграв лише один матч за "Реал" – 26-річний українець пропустив три голи у поєдинку Ліги чемпіонів проти "Олімпіакоса".

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Манчестер Сіті"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Манчестер Сіті" (13 очок) посідає четверте місце в загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. "Реал" (12 балів) перебуває на сьомій позиції.

Реклама

У наступному турі Ліги чемпіонів мадридці приймуть "Монако", а манчестерський клуб на виїзді зіграє з "Буде-Глімтом". Обидва матчі відбудуться 20 січня 2026 року.

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда повинна зіграти по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного етапу Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.