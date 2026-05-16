"Манчестер Сіті" здолав "Челсі" й став володарем Кубка Англії

"Городяни" увосьме в історії завоювали Кубок Англії.

"Манчестер Сіті" / © Associated Press

"Манчестер Сіті" став володарем Кубка Англії сезону-2025/26. У фінальному матчі турніру на стадіоні "Вемблі" в Лондоні підопічні Хосепа Гвардіоли обіграли "Челсі" з рахунком 1:0.

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. А ось у другій половині протистояння "городяни" забили переможний м'яч — на 72-й хвилині Антуан Семеніо на ближній стійці ефектним ударом п'ятою в один дотик замкнув простріл від Ерлінга Голанда.

Відігратися лондонці не зуміли, тож трофей дістався "небесно-блакитним".

Огляд матчу "Челсі" — "Манчестер Сіті"

"Манчестер Сіті" увосьме в історії завоював Кубок Англії. Раніше "городяни" вигравали цей трофей у сезонах 1903/04, 1933/34, 1955/56, 1968/69, 2010/11, 2018/19, 2022/23.

"Челсі" також вісім разів перемагав у Кубку Англії (1969/70, 1996/97, 1999/00, 2006/07, 2008/09, 2009/10, 2011/12, 2017/18).

Зазначимо, що Кубок Англії — це вже другий трофей, який "Манчестер Сіті" виграв цього сезону. Раніше підопічні Гвардіоли здобули Кубок англійської ліги, здолавши у фіналі "Арсенал" (2:0).

Також "небесно-блакитні" продовжують боротьбу за титул чемпіона в АПЛ. За два тури до кінця підопічні Гвардіоли відстають від лідера чемпіонату "Арсенала" на 2 очки.

