"Манчестер Сіті" зіграє проти "Реала": результати жеребкування стикових матчів Ліги чемпіонів

У п'ятницю, 31 січня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування стикових матчів (1/16 фіналу) Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Це перший розіграш найпрестижнішого євротурніру за новим форматом: 36 клубів виступали в єдиній лізі, де зіграли проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потрапили до 1/8 фіналу: ﻿"Арсенал", "Астон Вілла", "Атлетіко", "Баєр", "Барселона", "Інтер", "Ліверпуль" та "Лілль".

Клуби, які посіли у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершили виступи в єврокубках.

Ліга чемпіонів-2024/25: результати жеребкування 1/16 фіналу

"Брюгге" – "Аталанта"

"Спортинг" – "Боруссія" Дортмунд

"Манчестер Сіті" – "Реал" Мадрид

"Селтік" – "Баварія"

"Ювентус" – ПСВ

"Феєнорд" – "Мілан"

"Брест" – ПСЖ

"Монако" – "Бенфіка"

Перші поєдинки 1/16 фіналу Ліги чемпіонів зіграють 11/12 лютого, а зустрічі у відповідь – 18/19 лютого.

Календар плейоф Ліги чемпіонів

Стикові матчі (1/16 фіналу): 11/12 та 18/19 лютого 2025 року

Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу: 21 лютого 2025 року

Матчі 1/8 фіналу: 4/5 та 11/12 березня 2025 року

Матчі 1/4 фіналу: 8/9 та 15/16 квітня 2025 року

Матчі 1/2 фіналу: 29/30 квітня та 6/7 травня 2025 року

Фінал: 31 травня 2025 року (Мюнхен)

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