"Манчестер Сіті" Зінченка наблизився до півфіналу Ліги чемпіонів

Де Брюйне подарував команді мінімальну перемогу над "Атлетіко".
У вівторок, 5 квітня, в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" вдома мінімально переграв "Атлетіко" Мадрид - 1:0
Єдиний гол поєдинку забив на 70-й хвилині матчу Кевін Де Брюйне.
Український захисник "городян" Олександр Зінченко провів увесь поєдинок на лаві запасних.
Поєдинок у відповідь відбудеться 13 квітня в Мадриді.
Переможці двоматчевих протистоянь 1/4 фіналу вийдуть до півфіналу.
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