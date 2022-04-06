Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Манчестер Сіті" Зінченка наблизився до півфіналу Ліги чемпіонів

Дата публікації
Перегляди
591
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Манчестер Сіті" Зінченка наблизився до півфіналу Ліги чемпіонів

Де Брюйне подарував команді мінімальну перемогу над "Атлетіко".

У вівторок, 5 квітня, в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" вдома мінімально переграв "Атлетіко" Мадрид - 1:0

Єдиний гол поєдинку забив на 70-й хвилині матчу Кевін Де Брюйне

Український захисник "городян" Олександр Зінченко провів увесь поєдинок на лаві запасних.

Поєдинок у відповідь відбудеться 13 квітня в Мадриді.

Переможці двоматчевих протистоянь 1/4 фіналу вийдуть до півфіналу. 

Читайте також:

"Україна дала мені все, що я маю": ексфутболіст "Динамо" та "Шахтаря" боронив Київ від окупантів

"We stand with Ukraine": чеський футбольний клуб проведе благодійний аукціон для підтримки українців (фото)

"Соромно говорити мовою людей, які нищать нашу державу": талант "Шахтаря" - про війну в Україні

Наступна публікація