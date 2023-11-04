"Манчестер Сіті" знищив "Борнмут" Забарного та вийшов на перше місце в АПЛ (відео)

Українець провів на полі весь матч, але не допоміг своїй команді уникнути розгромної поразки.

"Манчестер Сіті" розбив "Борнмут" українського захисника Іллі Забарного у домашньому матчі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 6:1 .

Команда Хосепа Гвардіоли забезпечила собі комфортний гандикап ще в першому таймі. Голами відзначилися Жеремі Доку, Бернарду Сілва та Мануель Аканджі.

Після перерви "городяни" вразили сітку воріт суперника ще тричі. Авторами забитих м'ячів стали Філ Фоден, Бернарду Сілва та Натан Аке. Зазначимо, що Доку в цьому матчі заніс до свого активу чотири результативні передачі. "Вишні" зуміли відповісти лише голом престижу Луїса Сіністерри.

Забарний вийшов у стартовому складі "Борнмута" та провів повний матч. Для 21-річного українця цей поєдинок став 13-м у складі "вишень" у всіх турнірах цього сезону.

Огляд матчу

Після цього матчу "Манчестер Сіті" (27 очок) піднявся на першу позицію в АПЛ. "Борнмут" (6 балів) перебуває на 17-му місці поруч із зоною вильоту.

У наступному турі чемпіонату Англії "небесно-блакитні" 12 листопада на виїзді зіграють із "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика. Днем раніше клуб Забарного прийматиме "Ньюкасл".

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