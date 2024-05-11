"Манчестер Сіті" знищив "Фулгем" і вирвався вперед у перегонах з "Арсеналом" за титул АПЛ (відео)

"Манчестер Сіті" на виїзді здобув розгромну перемогу над "Фулгемом" у матчі 37-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Крейвен Коттедж" у Лондоні завершився з рахунком 0:4 .

Уже на 13-й хвилині зустрічі гості вийши вперед – Йошко Гвардіол відзначився після передачі Кевіна Де Брейне.

Ще три м'ячі "городяни" забили вже після перерви. На 59-й хвилині точного удару завдав Філ Фоден, а на 71-й хвилині Гвардіол оформив дубль. Два асисти заніс до свого активу Бернарду Сілва.

На 90+6-й хвилині "дачники" залишилися в меншості – Ісса Діоп отримав другу жовту картку та був вилучений з поля.

Остаточний рахунок гри на 90+7-й хвилині встановив Хуліан Альварес, реалізувавши пенальті.

Огляд матчу "Фулгем" – "Манчестер Сіті"

Завдяки цій перемозі "Манчестер Сіті" (85 очок) вийшов на перше місце в АПЛ, обійшовши у турнірній таблиці "Арсенал" українця Олександра Зінченка (83 бали). "Небесно-блакитним" і "канонірам" залишилося провести по два матчі цього сезону чемпіонату Англії, після яких і стане відоме ім'я чемпіона. "Ліверпуль" (78 очок) втратив математичні шанси на титул.

"Фулгем" залишився на 13-й позиції в АПЛ, маючи у своєму доробку 44 залікові пункти.

У вівторок, 14 травня, команда Хосепа Гвардіоли на виїзді зіграє з "Тоттенгемом" у перенесеному матчі 34-го туру АПЛ. Потім "городяни" в заключному турі 19 травня приймуть "Вест Гем". Того ж дня "дачники" в гостях позмагаються з "Лутоном".

Читайте також:

Помер відомий український спортивний журналіст і коментатор Сергій Савелій

"Минай" з божевільним камбеком вирвав перемогу над "Ворсклою" та відштовхнувся від дна УПЛ (відео)

Шахтар – Динамо: де дивитися і ставки букмекерів на Класичне