"Манчестер Сіті" знищив колишню команду Реброва та вийшов до плейоф Клубного чемпіонату світу-2025 (відео)

"Манчестер Сіті" / © Associated Press

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Англійський "Манчестер Сіті" розгромив еміратський "Аль-Айн" у матчі другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Mercedes-Benz" у Атланті завершився з рахунком 6:0 .

Уже на 8-й хвилині зустрічі рахунок відкрив Ілкай Гюндоган, потім на 27-й хвилині відзначився Клаудіо Ечеверрі, а на 45+5-й хвилині пенальті реалізував Ерлінг Голанд.

У другому таймі підопічні Хосепа Гвардіоли відвантажили ще три м'ячі у ворота суперника. На 73-й хвилині Гюндоган оформив дубль, після чого забили Оскар Бобб (84-та хвилина) та Раян Шеркі (89-та хвилина).

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Зазначимо, що "Аль-Айн" – колишній клуб головного тренера збірної України Сергія Реброва, який український фахівець очолюв від 2021 до 2023 року. У сезоні-2022/23 за команду з ОАЕ грав український вінгер Андрія Ярмоленко, який зараз виступає за київське "Динамо".

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Аль-Айн"

В іншому матчі 2-го туру групи G італійський "Ювентус" здобув розгромну перемогу над марокканським "Відадом" (4:1).

У першому турі "Манчестер Сіті" переміг "Відад" (2:0), а "Ювентус" розбив "Аль-Айн" (5:0).

Таким чином, "Манчестер Сіті" та "Ювентус" (по 6 очок) достроково вийшли до 1/8 фіналу. "Відад" та "Аль-Айн", не маючи залікових балів, втратили шанси на плейоф.

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У заключному турі 26 червня "Манчестер Сіті" зустрінеться з "Ювентусом", а "Аль-Айн" позмагається з "Відадом".

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Раніше повідомлялося, хто вже вийшов до плейоф Клубного чемпіонату світу-2025.

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