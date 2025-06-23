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"Манчестер Сіті" знищив колишню команду Реброва та вийшов до плейоф Клубного чемпіонату світу-2025 (відео)
"Городяни" відвантажив 6 голів без відповіді у ворота представника ОАЕ.
Англійський "Манчестер Сіті" розгромив еміратський "Аль-Айн" у матчі другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Mercedes-Benz" у Атланті завершився з рахунком 6:0.
Уже на 8-й хвилині зустрічі рахунок відкрив Ілкай Гюндоган, потім на 27-й хвилині відзначився Клаудіо Ечеверрі, а на 45+5-й хвилині пенальті реалізував Ерлінг Голанд.
У другому таймі підопічні Хосепа Гвардіоли відвантажили ще три м'ячі у ворота суперника. На 73-й хвилині Гюндоган оформив дубль, після чого забили Оскар Бобб (84-та хвилина) та Раян Шеркі (89-та хвилина).
Зазначимо, що "Аль-Айн" – колишній клуб головного тренера збірної України Сергія Реброва, який український фахівець очолюв від 2021 до 2023 року. У сезоні-2022/23 за команду з ОАЕ грав український вінгер Андрія Ярмоленко, який зараз виступає за київське "Динамо".
Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Аль-Айн"
В іншому матчі 2-го туру групи G італійський "Ювентус" здобув розгромну перемогу над марокканським "Відадом" (4:1).
У першому турі "Манчестер Сіті" переміг "Відад" (2:0), а "Ювентус" розбив "Аль-Айн" (5:0).
Таким чином, "Манчестер Сіті" та "Ювентус" (по 6 очок) достроково вийшли до 1/8 фіналу. "Відад" та "Аль-Айн", не маючи залікових балів, втратили шанси на плейоф.
У заключному турі 26 червня "Манчестер Сіті" зустрінеться з "Ювентусом", а "Аль-Айн" позмагається з "Відадом".
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Раніше повідомлялося, хто вже вийшов до плейоф Клубного чемпіонату світу-2025.