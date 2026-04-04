"Манчестер Сіті" знищив "Ліверпуль" і вийшов до півфіналу Кубка Англії

Хет-трик Ерлінга Голанда дозволив "городянам" здобути розгромну перемогу над мерсисайдцями.

Максим Приходько
Ерлінг Голанд

Ерлінг Голанд / © Associated Press

"Манчестер Сіті" розбив "Ліверпуль" у матчі 1/4 фіналу Кубка Англії сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 4:0.

Героєм зустрічі став норвезький форвард "городян" Ерлінг Голанд, який оформив хет-трик. На 39-й хвилині він відкрив рахунок, реалізувавши пенальті, а потім двічі відзначився вже з гри.

Ще один м'яч у ворота мерсисайдців відправив Антуан Семеніо.

У другому таймі за рахунку 4:0 на користь команди Хосепа Гвардіоли підопічні Арне Слота мали шанс скоротити відставання, але Мохамед Салах на 64-й хвилині не реалізував пенальті.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" — "Ліверпуль"

Таким чином, "Манчестер Сіті" став першим півфіналістом Кубка Англії.

Інші чвертьфінальні матчі турніру відбудуться пізніше: "Челсі" — "Порт Вейл" (4 квітня, 19:15 за київським часом), "Саутгемптон" — "Арсенал" (4 квітня, 22:00), "Вест Гем" — "Лідс" (5 квітня, 18:30).

Раніше повідомлялося, що "Челсі" відсторонив найдорожчого футболіста в історії клубу.

