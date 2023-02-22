Манчестер Юнайтед – Барселона: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи

У четвер, 23 лютого, відбудеться матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи сезону-2022/23 між "Манчестер Юнайтед" і каталонською "Барселоною".

Команди зіграють на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом.

Перший матч між командами відбувся 16 лютого на "Камп Ноу" в Іспанії. У ньому була зафіксована результативна нічия – 2:2 .

Де дивитися матч Манчестер Юнайтед – Барселона

На території України поєдинок-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між "Манчестер Юнайтед" і "Барселоною" у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Манчестер Юнайтед – Барселона

На думку букмекерів, дещо кращі шанси здобути перемогу в майбутньому поєдинку мають "манкуніанці" – 2,36. Нічия – 3,65. Виграш каталонців – 3,30.

Фаворитом двоматчевого протистояння також є англійський клуб. Коефіцієнт на вихід МЮ до 1/8 фіналу Ліги Європи становить 1,70. На те, що путівку до наступного раунду плейоф отримають "блаугранас", коефіцієнт дорівнює 2,24.

Нагадаємо, переможці пар 1/16 фіналу приєднаються до команд, які посіли перші місця в групах Ліги Європи. Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 24 лютого, а поєдинки цієї стадії – 9-го і 16 березня.

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