"Манчестер Юнайтед" безвільно програв "Вест Гему" в матчі 18-го туру АПЛ (відео)

Команда Еріка тен Гага опустилася на восьме місце в чемпіонаті Англії.

"Манчестер Юнайтед" зазнав виїзної поразки від "Вест Гема" в матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок у Лондоні завершився з рахунком 2:0 .

Перший тайм минув без голів, а все найцікавіше у цій грі відбувалося після перерви.

На 72-й хвилині "молотобійці" відкрили рахунок – Джеррод Бовен переграв воротаря "манкуніанців" Андре Онана після розкішного закидання до карного майдачника, яке виконав Лукас Пакета.

Через шість хвилин після цього команда Девіда Моєса зміцнила свою перевагу – Мохаммед Кудус з меж штрафного завдав точного удару в лівий нижній кут. Другий асист записав до свого активу Пакета.

Огляд матчу "Вест Гем" – "Манчестер Юнайтед"

Завдяки цій перемозі "Вест Гем" (30 очок) піднявся на шосте місце в АПЛ. "Манчестер Юнайтед" (28 балів) опустився на восьму позицію – команда Еріка тен Гага не змогла виграти жоден із трьох останніх матчів у чемпіонаті Англії.

У наступному турі "молотобійці" 28 грудня на виїзді зіграють проти "Арсенала" українця Олександра Зінченка, а МЮ 26 грудня прийме "Астон Віллу".

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