"Манчестер Юнайтед" і "Ліверпуль" зіграли у бойову нічию – "Арсенал" залишився лідером АПЛ (відео)

"Червоні дияволи" зуміли відібрати очки у "мерсисайдців", які борються за чемпіонський титул.

"Манчестер Юнайтед" зіграв унічию з "Ліверпулем" у центральному матчі 32-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері завершився з рахунком 2:2 .

Команда Юргена Клоппа вийшла вперед у середині першого тайму – на 23-й хвилині Луїс Діас розстріляв ворота після передачі Дарвіна Нуньєса.

"Червоні дияволи" зрівняли рахунок одразу після перерви. На 50-й хвилині Бруну Фернандеш скористався тим, що Джарелл Кванса віддав неточний пас на власній половині поля і першим ж дотиком здалеку закинув м'яч за комірець голкіперу гостей Каойміну Келлехеру, який далеко вийшов з воріт.

На 67-й хвилині підопічні Еріка тен Гага повели в рахунку. Коббі Мейну з меж штрафного класно пробив у дальню "дев'ятку".

Проте втримати перемогу "манкуніанцям" не вдалося. На 84-й хвилині Мохамед Салах реалізував пенальті після того, як Аарон Ван-Біссака на лівому фланзі штрафного сфолив проти Гарві Елліотта.

Огляд матчу "Манчестер Юнайтед" – "Ліверпуль"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Ліверпуль" (71 очко) втратив лідерство в АПЛ за підсумками цього туру. Команда Клоппа тепер посідає друге місце і за додатковими показниками поступається "Арсеналу" українця Олександра Зінченка. На один бал від "канонірів" та "мерсисайдців" відстає "Манчестер Сіті".

"Манчестер Юнайтед" (49 пунктів) перебуває на шостій сходинці чемпіонату Англії.

У наступному турі "Ліверпуль" 14 квітня прийме "Крістал Пелас", а "Манчестер Юнайтед" днем раніше на виїзді зіграє проти "Борнмута" українського захисника Іллі Забарного.

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