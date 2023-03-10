"Манчестер Юнайтед" і "Ювентус" здобули перемоги та наблизилися до чвертьфіналу Ліги Європи (відео)

У перших матчах 1/8 фіналу Ліги Європи "Манчестер Юнайтед" на власному полі розбив "Бетіс" (4:1), а "Ювентус" вдома впорався з "Фрайбургом" (1:0).

В першому таймі поєдинку на "Олд Траффорд" суперники обмінялися голами. На м'яч Маркуса Рашфорда на 6-й хвилині гості відповіли зусиллями Айосе Переса на 32-й хвилині.

Після перерви підопічні Еріка тен Гага довели свою перевагу в класі, тричі забивши у ворота іспанського клубу. Голами відзначилися Антоні, Бруну Фернандеш і Ваут Вегхорст.

Огляд матчу "Манчестер Юнайтед" – "Бетіс"

Поєдинок-відповідь між командами запланований на 16 березня в Іспанії.

У паралельній зустрічі "Ювентус" здолав "Фрайбург" завдяки голу Анхеля Ді Марії на 53-й хвилині. Асистував аргентинцю Філіп Костич.

Зазначимо, що на 62-й хвилині німецька команда могла зрівняти рахунок, але забитий м'яч Лукаса Гелера було скасовано піся перегляду відеоповтору через гру рукою.

Огляд матчу "Ювентус" – "Фрайбург"

Матч-відповідь клуби проведуть 16 березня в Німеччині.

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