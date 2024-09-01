Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: де дивитися і ставки букмекерів на центральний матч 3-го туру АПЛ

У неділю, 1 вересня, "Манчестер Юнайтед" і "Ліверпуль" зустрінуться в центральному матчі 3-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться в Манчестері на стадіоні "Олд Траффорд". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Після двох турів "Манчестер Юнайтед" має у своєму активі три залікові бали. Підопічні Еріка тен Гага обіграли "Фулгем" (1:0) та поступилися "Брайтону" (1:2).

"Ліверпуль" під керівництвом нового головного тренера Арне Слота стартував з двох перемог, набравши 6 очок. Мерсисайдці розібралися з "Іпсвічем" (2:0) та "Брентфордом" (2:0) українця Єгора Ярмолюка.

Де дивитися матч Манчестер Юнайтед – Ліверпуль

В Україні поєдинок "Манчестер Юнайтед" – "Ліверпуль" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Також поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Манчестер Юнайтед – Ліверпуль

Фаворитом поєдинку букмекери вважають "Ліверпуль". На перемогу мерсисайдського клубу можна поставити з коефіцієнтом 1,93. Нічия – 4,10. Виграш "Манчестер Юнайтед" – 3,75.

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