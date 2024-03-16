Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Кубка Англії

Поєдинок відбудеться 17 березня на "Олд Траффорд" у Манчестері.

У неділю, 17 березня, "Манчестер Юнайтед" і "Ліверпуль" зійдуться в матчі 1/4 фіналу Кубка Англії.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері. Стартовий свисток пролунає о 17:30 за київським часом.

На шляху до чвертьфіналу "червоні дияволи" пройшли "Віган", "Ньюпорт" і "Ноттінгем". Тоді як "мерсисайдці" залишили за бортом турніру "Арсенал" українця Олександра Зінченка, "Норвіч" і "Саутгемптон".

Додамо, що в чемпіонаті Англії команда Еріка тен Гага наразі посідає шосте місце, набравши 47 очок після 28 турів. Підопічні Юргена Клоппа йдуть на другій позиції, маючи однакову кількість очок (по 64) з лідером "Арсеналом".

Де дивитися матч Манчестер Юнайтед – Ліверпуль

На території України чвертьфінальний матч Кубка Англії між "Манчестер Юнайтед" і "Ліверпулем" можна буде подивитися лише на OTT-платформі Setanta Sports.

На телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+ трансляція поєдинку не запланована.

Прогнози букмекерів на матч Манчестер Юнайтед – Ліверпуль

Абсолютним фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають мерсисайський клуб. На перемогу "Ліверпуля" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,82. Нічия – 4,20. Виграш МЮ за підсумками 90 хвилин гри – 4,15.

На вихід "Ліверпуля" до півфіналу турніру приймаються ставки з коефіцієнтом 1,47. На підсумковий успіх "Манчестер Юнайтед" – 2,80.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка Англії є "Манчестер Сіті". Торік команда Хосепа Гвардіоли у фіналі перемогла "Манчестер Юнайтед" з рахунком 2:1.

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