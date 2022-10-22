"Манчестер Юнайтед" на останніх секундах уникнув поразки від "Челсі" в АПЛ (відео)

"Челсі" та "Манчестер Юнайтед" не визначили сильнішого в центральному поєдинку 13-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Зустріч на "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершилася з рахунком 1:1 .

Усі найцікавіші події в цьому матчі розгорнулися в його кінцівці. На 87-й хвилині "сині" зуміли вийти вперед - Жоржинью реалізував пенальті.

Проте підопічні Ерік тен Гага не здалися та в компенсований час врятувалися від поразки. На 90+4 хвилині нічию "червоним дияволам" приніс ексхавбек мадридського "Реала" Каземіро.

Челсі - Манчестер Юнайтед: огляд матчу

Поділивши очки, "Челсі" та МЮ посідають четверту та п'яту сходинки в таблиці АПЛ відповідно. У команди Грема Поттера 21 бал після 11 зіграних матчів, у "манкуніанців" - 20 пунктів.

У наступному турі "пенсіонери" 29 жовтня на виїзді зіграють проти "Брайтона", а "червоні дияволи" наступного дня прийматимуть "Вест Гем".

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