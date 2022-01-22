"Манчестер Юнайтед" на останніх секундах вирвав перемогу над командою Ярмоленка в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" на останніх секундах вирвав перемогу над командою Ярмоленка в АПЛ

Команда українця не зуміла зачепитися за очки на "Олд Траффорд".

"Манчестер Юнайтед" обіграв "Вест Гем" у складному матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги. Поєдинок на легендарному стадіоні "Олд Траффорд" завершився з рахунком 1:0

За 90 хвилин поєдинку команди не змогли вразити ворота одна одної. Здавалося, що зустріч завершиться нічиєю, проте в компенсований час підопічним Ральфа Рангніка вдалося вирвати перемогу.

Героєм "Олд Траффорд" став Маркуса Рашфорд, який вийшов на заміну і своїм голом приніс "червоним дияволам" три очки.

Український напівзахисник "молотобійців" Андрій Ярмоленко провів всю гру на лаві для запасних.

Завдяки перемозі "Манчестер Юнайтед" (38 очок) піднявся на 4-те місце в турнірній таблиці АПЛ. "Вест Гем" посідає 5-ту позицію, маючи у своєму активі 37 балів.

У наступному турі АПЛ МЮ 8 лютого в гостях зіграє проти "Бернлі", а лондонці в той же день приймуть "Вотфорд".

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