"Манчестер Юнайтед" насилу видряпав перемогу в заключному матчі першого туру АПЛ (відео)

Гол Рафаеля Варан приніс "червоним дияволам" три очки в поєдинку проти "Вулвергемптона".

"Манчестер Юнайтед" обіграв "Вулвергемптон" у заключному матчі 1-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24. Зустріч на стадіоні "Олд Траффорд" завершилася з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цьому протистоянні було забито під завісу другого тайму. Перемогу "манкуніанцям" приніс точний удар Рафаеля Варана на 76-й хвилині. Результативну передачу заніс до свого активу Аарон Ван-Біссака.

У цьому поєдинку за "червоних дияволів" дебютували літні новачки клубу – голкіпер Андре Онана та півзахисник Мейсон Маунт.

Зазначимо, що перемога команді Еріка тен Гага далася дуже непросто. За гру МЮ завдав 15 ударів (3 – у площину воріт) проти 23 у "вовків" (6 – у площину воріт). За очікуваними голами (xG) "Манчестер Юнайтед" також поступився супернику – 1,49:2,14.

Огляд матчу

У 2-му турі АПЛ "манкуніанці" 19 серпня на виїзді зіграють проти "Тоттенгема", а "Вулвергемптон" того ж дня прийматиме "Брайтон".

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