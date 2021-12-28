"Манчестер Юнайтед" несподівано втратив очки з аутсайдером в АПЛ (відео)

"Червоні дияволи" ще більше віддалилися від зони Ліги чемпіонів.

"Манчестер Юнайтед" у рамках виїзного матчу 19-го туру англійської Прем'єр-ліги зіграв внічию проти "Ньюкасла" з рахунком 1:1 .

Уболівальники побачили перший забитий м'яч вже на сьомій хвилині - як не дивно, але його автором став гравець "сорок". Аллан Сен-Максімен після пасу від одноклубника розхитав суперника та з меж штрафного пробив точно під стійку воріт Давіда Де Хеа.

Якщо брати до уваги статистику цієї гри, то "Ньюкасл" поступився іменитому опоненту лише за процентним володінням м'яча. Господарі навіть завдали більше ударів в площину, ніж колектив Ральфа Рангніка.

"Ньюкасл" був попереду до 71 хвилини , поки своє слово не сказав форвард "манкуніанців" - Едінсон Кавані. Уругвайський бомбардир спочатку пробив у захисника з меж одинадцятиметрової позначки, а вже з другої спроби поцілив точно за призначенням.

Як наслідок, команди поділили очки, але для обох цей матч завершився по-різному - "Ньюкасл" зумів відібрати бали в претендента на Лігу чемпіонів, а "Манчестер Юнайтед" ще більше віддалився від цієї зони.

До вашої уваги відеоогляд цього поєдинку.

"Ньюкасл" тепер має в своєму активі 11 пунктів та продовжує йти на 19-й сходинці;

"Манчестер Юнайтед", своєю чергою, набрав 28 очок та залишився сьомим. До зони Ліги чемпіонів колектив Рангніка сім балів. Утім, вони мають ще дві гри в запасі.

Додамо, що цілих три матчі 19-го туру АПЛ перенесли на невизначений термін через спалах COVID-19.

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