"Манчестер Юнайтед" обіграв "Евертон" з Миколенком і піднявся на третю сходинку в АПЛ (відео)

Українець вийшов на заміну після перерви.

"Манчестер Юнайтед" на власному стадіоні переміг "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка у стартовому матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 2:0 .

"Червоні дияволи" повели в рахунку на 36-й хвилині – відзначився Скотт Мактоміней після передачі Джейдона Санчо.

У другому таймі команда Еріка тен Гага закріпила свій успіх. Остаточний рахунок у зустрічі на 71-й хвилині встановив Антоні Марсьяль, якому асистував Маркус Рашфорд.

Миколенко розпочав поєдинок на лавці для запасних, але вийшов на поле після перерви. Допомогти "ірискам" уникнути поразки українцю не вдалося.

Огляд матчу

"Манчестер Юнайтед" (56 очок) вийшов на третє місце в АПЛ. "Евертон" (27 балів) залишився на 16-й позиції у турнірній таблиці.

У наступному турі "манкуніанці" 16 квітня на виїзді зіграють проти "Ноттінгема". Днем раніше "іриски" приймуть "Фулгем".

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