"Манчестер Юнайтед" оформив феєричний камбек і здобув перемогу над "Астон Віллою" в АПЛ (відео)

"Червоні дияволи" програвали 0:2 до перерви, але в другому таймі забили тричі.

"Манчестер Юнайтед" на своєму полі здолав "Астон Віллу" в результативному матчі 19-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері завершився з рахунком 3:2 .

Гості вийшли вперед на 21-й хвилині зустрічі – після навісу Джона Макгінна зі штрафного з правого флангу ніхто не торкнувся м'яча і той залетів у дальній кут.

На 26-й хвилині підопічні Унаї Емері подвоїли свою перевагу – після подачі з кутового Клеман Лангле головою виконав скидання у центр карного майданчика, а Леандер Дендонкер підставив ногу та переправив м'яч у ворота. Тож на перерву "Астон Вілла" пішла з гандикапом у два м'ячі.

Однак у другому таймі команда Еріка тен Гага зуміла здійснити приголомшливий камбек. Спочатку на 48-й хвилині Алехандро Гарначо отримав передачу від Маркуса Рашфорда, обійшов голкіпера "левів" Емільяно Мартінеса та відправив м'яч у порожні ворота. Але арбітр після втручання VAR скасував гол, зафіксувавши офсайд.

На 59-й хвилині Гарначо знову забив з передачі Рашфорда, проте цього разу вже все було за правилами. А на 71-й хвилині 19-річний аргентинець оформив дубль ударом з меж штрафного не без допомоги рикошету від суперника.

На 82-й хвилині "червоні дияволи" вирвали перемогу – Расмус Гейлунд забив свій дебютний м'яч в АПЛ, скориставшись відскоком у чужому штрафному майдачнику та пробивши точно в кут.

Огляд матчу "Манчестер Юнайтед" – "Астон Вілла"

Ця перемога дозволила "Манчестер Юнайтед" (31 бал) вийти на шосте місце в АПЛ. "Астон Вілла" (39 очок) залишилася на третій позиції, втративши нагоду наздогнати "Арсенал" (40) та "Ліверпуль" (42), який наразі лідирує в турнірній таблиці.

У наступному турі "манкуніанці" 30 грудня на виїзді зустрінуться з "Ноттінгемом", а команда Емері того ж дня прийме "Бернлі".

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