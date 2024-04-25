"Манчестер Юнайтед" оформив камбек у матчі з шістьма голами та здолав найгіршу команду АПЛ (відео)

"Червоні дияволи" перервали серію з чотирьох ігор без перемог у чемпіонаті Англії.

"Манчестер Юнайтед" вдома обіграв "Шеффілд Юнайтед" у перенесеному матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері закінчився з рахунком 4:2 .

Абсолютний аутсайдер АПЛ неочікувано вийшов вперед на 35-й хвилині – гол забив Джейден Богл.

Перед перервою "манкуніанці" відігралися. На 42-й хвилині Гаррі Магвайр замкнув подачу Алехандро Гарначо.

На старті другої половини зустрічі гості знову повели в рахунку – на 50-й хвилині відзначився Бен Бреретон.

Проте підопічні Еріка тен Гага зуміли переламати перебіг матчу та здійснити камбек. Дубль оформив Бруну Фернандеш. Спочатку португалець на 61-й хвилині реалізував пенальті, а потім на 81-й хвилині завдав влучного удару вже з гри, скориставшись пасом від Коббі Мейну.

Остаточний рахунок у цьому протистоянні "червоні дияволи" встановили на 85-й хвилині – Расмус Гейлунн вразив ворота гостей, отримавши м'яч від Бруну Фернандеша.

Огляд матчу "Манчестер Юнайтед" – "Шеффілд Юнайтед"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Манчестер Юнайтед" (53 очки) перервав свою чотириматчеву безвиграшну серію в АПЛ і піднявся на шосте місце у турнірній таблиці. "Шеффілд Юнайтед" (16 балів) залишився на останній позиції.

У наступному турі МЮ 27 квітня прийме "Бернлі", а "Шеффілд Юнайтед" того ж дня на виїзді зустрінеться з "Ньюкаслом".

Читайте також:

"Евертон" сенсаційно завдав поразки "Ліверпулю" в АПЛ – Миколенко отримав моторошну травму (відео)

"Борнмут" із Забарним у меншості втримав перемогу над "Вулвергемптоном" в АПЛ (відео)

Українське дербі в АПЛ: "Арсенал" за участю Зінченка знищив "Челсі" з Мудриком (відео)