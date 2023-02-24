"Манчестер Юнайтед" оформив яскравий камбек і вибив "Барселону" з Ліги Європи (відео)

"Манчестер Юнайтед" переміг "Барселону" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Поєдинок на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері завершився з рахунком 2:1 .

"Синьо-гранатові" виграли перший тайм завдяки голу Роберта Левандовські – на 18-й хвилині польський форвард реалізував пенальті.

Однак після перерви "манкуніанці" здійснили камбек. На самому початку другого тайму рахунок зрівняв колишній півзахисник донецького "Шахтаря" Фред. А на 73-й хвилині інший бразилець Антоні влучним ударом приніс МЮ перемогу.

Огляд матчу

У першому матчі між командами на "Камп Ноу" була зафіксована результативна нічия – 2:2. Тож "Манчестер Юнайтед" здолав "Барселону" з рахунком 4:3 за сумою двох зустрічей і пробився до 1/8 фіналу Ліги Європи.

Переможці пар 1/16 фіналу приєднаються до команд, які посіли перші місця в групах Ліги Європи .

. Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 24 лютого, а поєдинки цієї стадії – 9-го і 16 березня.

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