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"Манчестер Юнайтед" оформив яскравий камбек і вибив "Барселону" з Ліги Європи (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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92
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1 хв
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"Манчестер Юнайтед" оформив яскравий камбек і вибив "Барселону" з Ліги Європи (відео)

Фото: Associated Press

"Червоні дияволи" у видовищній грі здобули путівку до 1/8 фіналу.

"Манчестер Юнайтед" переміг "Барселону" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Поєдинок на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері завершився з рахунком 2:1.

"Синьо-гранатові" виграли перший тайм завдяки голу Роберта Левандовські – на 18-й хвилині польський форвард реалізував пенальті.

Однак після перерви "манкуніанці" здійснили камбек. На самому початку другого тайму рахунок зрівняв колишній півзахисник донецького "Шахтаря" Фред. А на 73-й хвилині інший бразилець Антоні влучним ударом приніс МЮ перемогу.

Огляд матчу

У першому матчі між командами на "Камп Ноу" була зафіксована результативна нічия – 2:2. Тож "Манчестер Юнайтед" здолав "Барселону" з рахунком 4:3 за сумою двох зустрічей і пробився до 1/8 фіналу Ліги Європи.

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Дата публікації
Перегляди
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