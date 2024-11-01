"Манчестер Юнайтед" оголосив про призначення нового головного тренера. Ним став колишній керманич лісабонського "Спортинга" Рубен Аморім.

Про це повідомляється на офіційному сайті "червоних дияволів".

Зазначається, що 39-річний португальський фахівець підписав з "манкуніанцями" контракт до літа 2027 року. Також в угоді передбачена опція подовження ще на один сезон.

Аморім приєднається до "Манчестер Юнайтед" у понеділок, 11 листопада. До того часу командою продовжить керувати Руд ван Ністелрой, якого призначили тимчасовим виконувачем обов'язків головного тренера після звільнення Еріка тен Гага.

Тренерську кар'єру Аморім розпочав 2018 року в португальському клубі "Каза Пія", від 2019-го до 2020-го він очолював "Брагу", з якою здобув Кубок португальської ліги.

Навесні 2020-го Рубен став головним тренером "Спортинга". Відтоді він двічі виграв з лісабонцями чемпіонат Португалії, двічі завоював Кубок португальської ліги, одного разу став володарем Суперкубка Португалії.

У нинішньому розіграші АПЛ "червоні дияволи" з 11 очками після дев'яти зіграних матчів посідають 14-те місце в турнірній таблиці. У неділю, 3 листопада, МЮ вдома протистоятиме "Челсі".

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