Рубен Аморім офіційно очолив "червоних дияволів".
"Манчестер Юнайтед" оголосив про призначення нового головного тренера. Ним став колишній керманич лісабонського "Спортинга" Рубен Аморім.
Про це повідомляється на офіційному сайті "червоних дияволів".
Зазначається, що 39-річний португальський фахівець підписав з "манкуніанцями" контракт до літа 2027 року. Також в угоді передбачена опція подовження ще на один сезон.
Аморім приєднається до "Манчестер Юнайтед" у понеділок, 11 листопада. До того часу командою продовжить керувати Руд ван Ністелрой, якого призначили тимчасовим виконувачем обов'язків головного тренера після звільнення Еріка тен Гага.
Тренерську кар'єру Аморім розпочав 2018 року в португальському клубі "Каза Пія", від 2019-го до 2020-го він очолював "Брагу", з якою здобув Кубок португальської ліги.
Навесні 2020-го Рубен став головним тренером "Спортинга". Відтоді він двічі виграв з лісабонцями чемпіонат Португалії, двічі завоював Кубок португальської ліги, одного разу став володарем Суперкубка Португалії.
У нинішньому розіграші АПЛ "червоні дияволи" з 11 очками після дев'яти зіграних матчів посідають 14-те місце в турнірній таблиці. У неділю, 3 листопада, МЮ вдома протистоятиме "Челсі".
Читайте також:
Ла Ліга: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця
Впоралися без Довбика: "Рома" перервала безвиграшну серію у чемпіонаті Італії (відео)
УПЛ: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця