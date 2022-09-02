"Манчестер Юнайтед" після дикого провалу на початку сезону здобув третю поспіль перемогу в АПЛ: відео

Команда Еріка Тен Хаага в рамках заключного поєдинку 5-го туру Чемпіонату Англії здолала на виїзді "Лестер Сіті" з рахунком 1:0.

Зазначимо, що головна зірка "манкуніанців" Кріштіану Роналду знову опинився на лаві для запасних. 37-річний португальський форвард лише раз розпочинав матч у новому сезоні АПЛ у стартовому складі "червоних дияволів".

Щодо результату, то перемогу гостям приніс точний удар Джейдона Санчо, який було оформлено на 23-й хвилині протистояння. Цікаво, що загалом за статистикою "Манчестер Юнайтед" не мав відчутної переваги, проте все ж таки клас дався взнаки.

Що стосується Роналду, то він з'явився на полі на 68 хвилині, замінивши саме Санчо.

До вашої уваги відеоогляд поєдинку між "Лестером" та "Манчестер Юнайтед".

Таким чином, перемігши "лисиць", команда Тен Хаага набрала дев'ять очок та піднялася на п'яте місце в турнірній таблиці АПЛ. Для "манкуніанців" це вже третя перемога поспіль. Після двох поразок на старті внутрішньої першості від "Брайтона" (1:2) та "Брентфорда" (0:4), манчестерський колектив зумів після цього здобути перемогу в дербі над "Ліверпулем" (2:1) та "Саутгемптоном" (1:0).

Що стосується "Лестера", то вони залишилися з одним балом на останній, 20-й позиції.

У наступному турі "Манчестер Юнайтед" прийматиме лідера АПЛ "Арсенал", за який виступає українець Олександр Зінченко. "Лестер", своєю чергою, вирушить у гості до "Брайтона". Обидві зустрічі відбудуться в неділю, 4-го вересня.

Читайте також:

Перевершив легенду "Манчестер Сіті": Голанд встановив рекорд за кількістю голів в АПЛ у стартових турах

Долучився до розгрому з рахунком 6:0: українець відзначився у чемпіонаті Чехії (відео)

"Ювентус" здобув впевнену перемогу над клубом українця в Серії А, "Наполі" несподівано оступився з новачком