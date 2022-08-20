"Манчестер Юнайтед" погодив трансфер зірки "Реала" та п'ятиразового переможця Ліги чемпіонів

"Манчестер Юнайтед" оголосив про домовленість щодо переходу півзахисника мадридського "Реала" Каземіро.
Півзахисник мадридського "Реала" та збірної Бразилії Каземіро невдовзі стане гравцем "Манчестер Юнайтед".
Англійський клуб на офіційному сайті повідомив, що домовився з "Королівським клубом" про трансфер 30-річного футболіста.
Найближчим часом Каземіро пройде медичне обстеження та підпише контракт з "червоними дияволами".
За інформацією ЗМІ, угода бразильця з МЮ буде розрахована на 4 роки. У новому клубі він зароблятиме 18 млн євро на рік.
Своєю чергою, "Реал" отримає від "манкуніанців" 60 мільйонів євро. Ще 10 мільйонів євро можуть бути виплачені бонусами.
Чемпіони Іспанії уже попрощалися з Каземіро, опублікувавши в соцмережах відео з найкращими моментами його гри у футболці "бланкос".
#GraciasCasemiro pic.twitter.com/3akax380Bz— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 19, 2022
- Каземіро виступав за мадридський клуб від 2013 року. На його рахунку 336 матчів за "Реал", в яких він забив 31 гол та віддав 29 результативних передач.
- Разом з "вершковими" Каземіро п'ять разів виграв Лігу чемпіонів, а також став триразовим чемпіоном Іспанії.
- За збірну Бразилії футболіст провів 63 матчі та забив 5 голів. Каземіро - переможець Кубка Америки-2019 у складі "селесао".
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