"Манчестер Юнайтед" розібрався з "Ньюкаслом" і став володарем Кубка англійської ліги

"Червоні дияволи" завоювали перший трофей цього сезону.
"Манчестер Юнайтед" переміг "Ньюкасл" у фіналі Кубка англійської ліги. Поєдинок на стадіоні "Вемблі" завершився з рахунком 2:0.
Ще в першому таймі "манкуніанці" двічі вразили ворота суперника. На 33-й хвилині рахунок у матчі відкрив Каземіро.
А на 39-й хвилині "червоні дияволи" зміцнили свою перевагу. Захисник "сорок" Свен Ботман відзначився автоголом.
Зазначимо, що в півфіналах Кубка англійської ліги "Манчестер Юнайтед" переміг "Ноттінгем Форест", а "Ньюкасл" обіграв "Саутгемптон".
Нагадаємо, торік володарем Кубка англійської ліги став "Ліверпуль", який у фіналі і серії пенальті здолав "Челсі.
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