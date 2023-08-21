"Манчестер Юнайтед" розірвав контракт із зірковим футболістом, якого звинувачували у зґвалтуванні

"Манчестер Юнайтед" розірвав контракт із півзахисником Мейсоном Грінвудом за підсумками внутрішнього розслідування у справі про зґвалтування, побиття та погрози вбивством на адресу його дівчини.

Відповідну заяву англійський клуб опублікував на офіційному сайті.

"На підставі наявних у нас доказів ми дійшли висновку, що опублікований в Інтернеті матеріал не надає повної картини злочинних дій Мейсона, в яких його спочатку звинувачували. Проте як публічно визнає гравець, він припустився помилок, за які несе відповідальність.

Усі зацікавлені сторони, включно з Мейсоном, визнають труднощі, пов'язані з відновленням його кар'єри в "Манчестер Юнайтед". Тому було взаємно погоджено, що для футболіста буде доцільно зробити це поза "Олд Траффорд", і тепер ми будемо працювати з Мейсоном, щоб досягти цього результату", – йдеться в заяві клубу.

Сам Грінвуд вже відреагував на рішення МЮ. 21-річний англієць наголосив, що раніше з нього зняли всі звинувачення, однак він залишає клуб, аби не завдавати йому репутаційних наслідків.

"Мене виховали з усвідомленням, що насильство чи зловживання в будь-яких стосунках – це неправильно. Я не робив того, що мені інкримінують, і в лютому з мене зняли всі звинувачення. Однак повністю визнаю, що я робив помилки у своїх стосунках, і беру на себе свою частку відповідальності за ситуації, які призвели до публікації в соціальних мережах. Найкращим рішенням для всіх нас є те, що я продовжу футбольну кар'єру поза "Олд Траффорд", де моя присутність не відволікатиме клуб", – наводить слова хавбека ESPN.

Скандал із Мейсоном Грінвудом: що відомо

Наприкінці січня 2022 року півзахисника "Манчестер Юнайтед" Мейсона Грінвуда заарештувала поліція за підозрою у зґвалтуванні та побитті його дівчини – моделі Герріет Робсон.

Його кохана звинуватила футболіста в домашньому насильстві. У сторіз в Instagram вона опублікувала фотографії зі слідами побоїв, а також аудіозапис, на якому він примушує її до сексу. На тілі, руках і ногах у Робсон були численні гематоми, а обличчя розбите до крові. Пізніше дівчина Грінвуда видалила скандальні публікації з Instagram, але це вже не врятувало футболіста від проблем.

"Манчестер Юнайтед" на невизначений термін усунув Грінвуда від матчів і тренувань. Також із підозрюваним відмовилися співпрацювати спонсори, а компанія-розробник відеоігор EA Sports прибрала англійця з футбольного симулятора FIFA 22.

В лютому 2022 року Мейсона відпустили під заставу на час проведення подальшого розслідування, однак через порушення умов звільнення 15 жовтня гравця знову заарештувала поліція, оскільки він контактував із дівчиною, яка звинуватила його у зґвалтуванні й побитті.

У лютому 2023 року з Грінвуда зняли всі звинувачення у скандальній справі, однак після шквалу критики з боку фанатів і громадськості він так і не повернувся до складу "Манчестер Юнайтед". Його контракт з "манкуніанцями" був розрахований до літа 2025 року.

Мейсон Грінвуд: кар'єра і досягнення

Грінвуд є вихованцем "Манчестер Юнайтед", а за першу команду МЮ виступав від 2018 року. У складі "червоних дияволів" він провів 129 матчів і забив 35 голів.

За збірну Англії півзахисник дебютував 2020 року, але на Євро-2020, де команда Гарета Саутгейта дійшла до фіналу, не поїхав через травму.

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