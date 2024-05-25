"Манчестер Юнайтед" сенсаційно здолав "Манчестер Сіті" та здобув Кубок Англії (відео)

Команда Еріка тен Гага виграла вирішальний матч на "Вемблі", також виборовши путівку до Ліги Європи на наступний сезон.

"Манчестер Юнайтед" сенсаційно переміг "Манчестер Сіті" у фіналі Кубка Англії з футболу. Вирішальний поєдинок турніру на стадіоні "Вемблі" в Лондоні завершився з рахунком 1:2 .

У першому таймі "червоні дияволи" двічі вразили ворота команди Хосепа Гвардіоли. На 30-й хвилині Алехандро Гарначо відправив м'яч у порожні ворота після непорозуміння між гравцями "городян" – захисником Йошко Гвардіолом та голкіпером Штефаном Ортегою.

На 39-й хвилині підопічні Еріка тен Гага подвоїли свою перевагу – Бруну Фернандеш геніальним пасом у дотик знайшов у штрафному майданчику Коббі Мейну, а 19-річний талант МЮ точно пробив у дальній кут.

Наприкінці поєдинку "небесно-блакитні" скоротили відставання – на 87-й хвилині Жеремі Доку, який вийшов на заміну, з лінії штрафного поцілив у ближній кут. Проте забити ще та перевести гру до екстратаймів "Манчестер Сіті" не вдалося.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Манчестер Юнайтед"

Таким чином, "Манчестер Юнайтед" взяв реванш у "Манчестер Сіті" за минулорічний фінал Кубка Англії, коли команда Гвардіоли перемогла "червоних дияволів" з рахунком 2:1.

Цього сезону "Манчестер Сіті" вчетверте поспіль виграв чемпіонат Англії, що нікому не вдавалося раніше. "Манчестер Юнайтед" фінішував на восьмому місці у підсумковій турнірній таблиці – це найгірший результат в історії клубу за весь час існування АПЛ.

Перемога в Кубку Англії дозволила "Манчестер Юнайтед" кваліфікуватися до єврокубків на наступний сезон. Завоювавши трофей, "червоні дияволи" вибороли путівку до Ліги Європи.

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