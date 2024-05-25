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"Манчестер Юнайтед" сенсаційно здолав "Манчестер Сіті" та здобув Кубок Англії (відео)

"Манчестер Юнайтед" сенсаційно здолав "Манчестер Сіті" та здобув Кубок Англії (відео)

"Манчестер Сіті" – "Манчестер Юнайтед" / Фото: Associated Press

Команда Еріка тен Гага виграла вирішальний матч на "Вемблі", також виборовши путівку до Ліги Європи на наступний сезон.

"Манчестер Юнайтед" сенсаційно переміг "Манчестер Сіті" у фіналі Кубка Англії з футболу. Вирішальний поєдинок турніру на стадіоні "Вемблі" в Лондоні завершився з рахунком 1:2.

У першому таймі "червоні дияволи" двічі вразили ворота команди Хосепа Гвардіоли. На 30-й хвилині Алехандро Гарначо відправив м'яч у порожні ворота після непорозуміння між гравцями "городян" – захисником Йошко Гвардіолом та голкіпером Штефаном Ортегою.

На 39-й хвилині підопічні Еріка тен Гага подвоїли свою перевагу – Бруну Фернандеш геніальним пасом у дотик знайшов у штрафному майданчику Коббі Мейну, а 19-річний талант МЮ точно пробив у дальній кут.

Наприкінці поєдинку "небесно-блакитні" скоротили відставання – на 87-й хвилині Жеремі Доку, який вийшов на заміну, з лінії штрафного поцілив у ближній кут. Проте забити ще та перевести гру до екстратаймів "Манчестер Сіті" не вдалося.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Манчестер Юнайтед"

Таким чином, "Манчестер Юнайтед" взяв реванш у "Манчестер Сіті" за минулорічний фінал Кубка Англії, коли команда Гвардіоли перемогла "червоних дияволів" з рахунком 2:1.

Цього сезону "Манчестер Сіті" вчетверте поспіль виграв чемпіонат Англії, що нікому не вдавалося раніше. "Манчестер Юнайтед" фінішував на восьмому місці у підсумковій турнірній таблиці – це найгірший результат в історії клубу за весь час існування АПЛ.

Перемога в Кубку Англії дозволила "Манчестер Юнайтед" кваліфікуватися до єврокубків на наступний сезон. Завоювавши трофей, "червоні дияволи" вибороли путівку до Ліги Європи.

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