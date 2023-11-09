"Манчестер Юнайтед" у меншості програв "Копенгагену" в неймовірному матчі Ліги чемпіонів (відео)

Команди забили 7 голів на двох.

"Манчестер Юнайтед" на виїзді поступився "Копенгагену" в матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні "Паркен" завершився сенсаційною перемогою данського клубу з рахунком 4:3 .

Початок зустрічі вийшов вдалим для "червоних дияволів". Дубль оформив Расмус Гейлунд, відзначившись на 3-й і 28-й хвилинах.

Однак на 42-й хвилині стався переломний момент поєдинку – нападник МЮ Маркус Рашфорд в ігровому епізоді наступив супернику на гомілкостоп, за що був покараний прямою червоною карткою.

Залишивившись у меншості, підопічні Еріка тен Гага пропустили двічі ще до перерви. На 45-й хвилині Мохамед Ельюнуссі скоротив відставання господарів, а на 45+9-й хвилині Діогу Гонсалвеш відновив паритет у цьому протистоянні, реалізувавши пенальті.

Другий тайм матчу видався не менш цікавим і напруженим. Спочатку на 69-й хвилині "манкуніанці" в меншості вийшли вперед – Бруну Фернандеш забив з пенальті.

Проте данська команда знайшла сили відповісти своїми двома голами. На 83-й хвилині Лукас Лерагер знову зробив рахунок поєдинку рівним. А на 87-й хвилині Рооні Барджі вирвав для "Копенгагена" перемогу.

Огляд матчу

В іншому поєдинку 4-го туру групи А мюнхенська "Баварія" на своєму полі обіграла турецький "Галатасарай" (2:1) завдяки дублю Гаррі Кейна.

Таким чином, за два тури до кінця групового етапу "Баварія" (12 очок) лідирує у цьому квартеті та гарантувала собі вихід до плейоф. На другому місці – "Копенгаген" (4 бали). Третю позицію посідає "Галатасарай" (4 пункти). "Манчестер Юнайтед" із трьома очками опустився на останню сходинку.

У 5-му турі Ліги чемпіонів, 29 листопада, "Манчестер Юнайтед" на виїзді зіграє з "Галатасараєм", а "Копенгаген" вирушить у гості до "Баварії".

До плейоф ЛЧ вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

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