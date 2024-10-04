"Манчестер Юнайтед" у меншості вирвав нічию в матчі-трилері Ліги Європи проти "Порту" (відео)

Команди влаштували яскраву "перестрілку", забивши шість голів на двох.

"Манчестер Юнайтед" на виїзді зіграв унічию з "Порту" в матчі другого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25. Результативний поєдинок на стадіоні "Драгау" завершився з рахунком 3:3 .

"Червоні дияволи" вдало розпочали зустріч – на 7-й хвилині рахунок відкрив Маркус Рашфорд, а через 13 хвилин Расмус Гойлунд подвоїв перевагу гостей.

Однак "дракони" перевернули перебіг протистояння. На 27-й хвилині забив бразильський нападник Пепе, а потім дубль оформив Саму Омородіон, відзначившись на 34-й і 50-й хвилинах.

На 81-й хвилині підопічні Еріка тен Гага залишилися в меншості – другу жовту картку та вилучення заробив Бруну Фернандеш.

Проте це не завадило "манкуніанцям" уникнути поразки. У компенсований час, на 90+1-й хвилині, Гаррі Магвайр замкнув подачу з кутового.

Огляд матчу "Порту" – "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" з 2 очками йде на 21-му місці у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи. "Порту" посідає 24-ту позицію, маючи у своєму активі один бал.

У третьому турі Ліги Європи "червоні дияволи" 24 жовтня на виїзді зіграють проти турецького "Фенербахче", який очолює іменитий португалець Жозе Моурінью. Того ж дня "дракони" приймуть німецький "Гоффенгайм".

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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