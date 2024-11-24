"Манчестер Юнайтед" у першому матчі з новим тренером не подужав новачка АПЛ (відео)

"Манчестер Юнайтед" на виїзді зіграв унічию проти "Іпсвіча" в матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Портмен Роуд" в Іпсвічі завершився з рахунком 1:1 .

Уже на другій хвилині зустрічі "манкуніанців" вивів уперед Маркус Рашфорд. Господарі намагалися відігратися і перед перервою досягнули бажаного – на 43-й хвилині відзначився Омарі Гатчінсон.

У другому таймі команди не забивали. Відтак, у першому матчі Рубена Аморіма на посаді головного тренера "червоних дияволів" була зафіксована нічия.

Зазначимо, що до цього 39-річний Аморім очолював лісабонський "Спортинг". Біля керма МЮ він замінив нідерландця Еріка тен Гага, якого було звільнено наприкінці жовтня.

Огляд матчу "Іпсвіч" – "Манчестер Юнайтед"

Після цього поєдинку "Манчестер Юнайтед" (16 очок) посідає 12-те місце в АПЛ. "Іпсвіч" йде в зоні вильоту, на 18-й позиції, маючи у своєму активі 9 залікових пунктів.

У наступному турі АПЛ підопічні Аморіма 1 грудня приймуть "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка, а новачок елітного дивізіону 30 листопада у гостях зустрінеться з "Ноттінгемом".

Перед цим МЮ у четвер, 28 листопада, прийме норвезький "Буде-Глімт" у матчі 5-го туру основного раунду Ліги Європи.

Нагадаємо, у центральному поєдинку 12-го туру АПЛ чинний чемпіон "Манчестер Сіті" зазнав нищівного фіаско від "Тоттенгема" (0:4). Для команди Хосепа Гвардіоли це п'ята поразка поспіль у всіх турнірах.

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